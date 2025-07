Officiel : Un joueur annonce son départ du PSG !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après quinze années passées au PSG, Louis Mouquet a annoncé son départ du club parisien, marquant la fin d’une longue et riche aventure. Dans un message empreint d’émotion publié sur ses réseaux sociaux, le jeune gardien de 20 ans a exprimé sa gratitude envers tous ceux qui ont accompagné son parcours au sein du club.

« Aujourd’hui, une page se tourne. Après 15 belles années, est venu le temps pour moi de dire au revoir au Paris Saint-Germain ». Sur son compte Instagram, Louis Mouquet a annoncé son départ du PSG ce mardi soir. Âgé de 20 ans, le jeune portier portugais n’est jamais apparu avec l’équipe première de Luis Enrique en raison d’une énorme concurrence. Placé derrière Gianluigi Donnarumma, Matvey Safonov et Arnau Tennis, Mouquet a donc pris la décision de changer d'air.

Avant de faire ses adieux, Louis Mouquet a tenu à remercier l’ensemble des personnes qui ont contribué à son développement : « Il serait impossible de décrire toutes les émotions que j’ai vécues durant ces 15 dernières années. Cela me paraît une éternité, mais en même temps, j’ai toujours le sentiment d’avoir enfilé le maillot de Paris hier. »

« Ce n’est qu’un au revoir »

Le jeune gardien a également souligné l’importance des supporters du PSG dans cette aventure : « Merci aux coachs, aux éducateurs, aux intendants et au staff, mais surtout aux supporters sans qui Paris ne serait rien, de m’avoir permis d’enfiler ce maillot aux valeurs inestimables. » Enfin, Louis Mouquet a conclu en évoquant son avenir avec optimisme : « Il est l’heure pour moi de laisser ce maillot qui me rend si fier et de continuer à écrire mon histoire ailleurs. Ce n’est qu’un au revoir. Merci Paris, je t’aime » Reste désormais à connaître sa prochaine destination. Pour l'heure, aucune piste n'est apparue dans les médias.