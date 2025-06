Donnarumma - PSG : L’annonce fracassante sur son avenir !

Axel Cornic

Après la victoire sur le Seattle Sounders (0-2), Gianluigi Donnarumma s’est exprimé au sujet de son avenir en zone mixte. Un sujet sensible, puisque l’international italien se retrouve à seulement un an de la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain et plusieurs sources évoquent un possible départ.

Héros de l’épopée parisienne en Ligue des Champions, Gianluigi Donnarumma pourrait bien partir. C’est en tout cas le danger qui plane sur le PSG, puisque son contrat approche de son terme et pour le moment, aucune prolongation ne semble être en vue.

« Mon objectif premier est de rester ici » Cette situation a évidemment suscité des vifs débats en France comme à l’étranger et surtout en Italie, on on aimerait voir l’ancien de l’AC Milan revenir en Serie A. Mais cela ne semble pas vraiment être l’un de ses objectifs, comme il l’a tout récemment annoncé. « Un avenir à Milan ? Comme je l'ai dit, mon objectif premier est de rester ici » a confié le gardien du PSG, d’après La Gazzetta dello Sport.