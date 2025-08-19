Officiel - PSG : La signature révolutionnaire

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au PSG, tous les feux ont été mis au vert pendant la saison dernière pour le projet sportif du club. En plus d’une domination nationale et européenne, le Paris Saint-Germain a blindé ses cadres y compris Luis Enrique. Le fait que l’entraîneur espagnol ait apposé sa signature sur un nouveau contrat est un coup magistral pour l’agent d’Achraf Hakimi.

« Paris, on a quelque chose à te dire ». Le vendredi 7 février dernier, ce fut une soirée de gala au Parc des princes pour la 21ème journée de Ligue 1. En effet, le Paris Saint-Germain recevait l’AS Monaco et signait un feu d’artifice devant un public qu’il avait bien chauffé avant le coup d’envoi (4-1). Et pour cause, Nasser Al-Khelaïfi s’était présenté sur la pelouse du Parc accompagné de Nuno Mendes, de Vitinha et d’Achraf Hakimi dans le cadre de l’annonce de leurs prolongations de contrat jusqu’à l’été 2029.

Le PSG blinde Luis Enrique Mais ce ne fut pas tout. Le président du PSG avait également l’honneur d’annoncer la continuité de Luis Enrique au club pour deux saisons supplémentaires, actant le mariage entre les parties concernées jusqu’en juin 2027. Un accord plus que primordial au vu de la tournure des évènements dans la fin de saison du Paris Saint-Germain : en plus du Trophée des champions, le club a signé le doublé Ligue 1 et Coupe de France avant d’écrire l’histoire en Ligue des champions et en Supercoupe d’Europe, le tout, en enthousiasmant les observateurs et l’agent d’Achraf Hakimi.