Officiel - PSG : Il s’en va sans aucun regret !

Pur produit issu du centre de formation du PSG, Axel Tape est arrivé au terme de son contrat et vient d’officialiser son départ du Parc des Princes pour le Bayer Leverkusen. D’ailleurs, le jeune défenseur central semble absolument ravi de ce choix de carrière, et ne regrette en rien cette décision d’avoir quitté le PSG où ne jouait que très peu.

« Une décision très facile à prendre »

Dans son premier entretien pour le média officiel du Bayer Leverkusen, Axel Tape ne cache pas son bonheur et n’affiche aucun regret quant à son départ du PSG où il a pourtant été formé : « C'est une opportunité fantastique de me développer très tôt. La décision de partir à l'étranger est très facile à prendre lorsque le Bayer, l'un des clubs les plus remarquables d'Allemagne, vous recrute. Ce club m'a fasciné par son football ces dernières années. Je suis enthousiaste et très motivé à l'idée de réussir à Leverkusen », confie le jeune défenseur central.