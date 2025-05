Officiel : Mbappé donne rendez-vous au PSG !

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé, meilleur joueur de la saison du Real Madrid. C’est en effet le vote effectué par les fans qui lui ont ainsi décerné le prix cinq étoiles de Mahou. Une belle marque de respect pour l’attaquant français qui a déjà hâte d’aller chercher la Coupe du monde des clubs à laquelle son ancien club participera : le PSG.

«C'est une nouvelle opportunité d'être champion du monde avec le club»

La saison du Real Madrid n’est pas encore terminée. Non pas en raison de la finale de la Ligue des champions à laquelle le club merengue prenait part l’année dernière le 1er juin, mais plutôt en raison de la Coupe du monde des clubs aux États-Unis entre les 15 juin et 13 juillet prochain. Une compétition qui permettra à Kylian Mbappé de retrouver son ex : le PSG et de lui donner rendez-vous au sommet du tournoi de clubs de la FIFA. « C'est la première fois que nous allons participer à une telle compétition. C'est quelque chose de nouveau pour nous, mais nous l'attendons avec impatience car c'est une nouvelle opportunité d'être champion du monde avec le club ».