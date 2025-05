Officiel : Le PSG annonce une grande signature !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien décidé à poursuivre son expansion déjà très impressionnante, le PSG continue de s'entourer des meilleurs éléments possibles au sein de sa direction. C'est une nouvelle fois le cas avec la nomination de Richard Heaselgrave au poste de Chief Revenue Officer. Sa prise de fonction est attendue dans les prochaines semaines. Et au PSG on annonce déjà du lourd.

Alors que Marc Armstrong a quitté ses fonction de Directeur des revenus du PSG en septembre dernier, le club de la capitale a enfin trouvé son successeur. Il s'agit en effet de Richard Heaselgrave. Le club de la capitale a officialisé la signature du Britannique au poste de Chief Revenue Officer. Passé notamment par le World Rugby, où il a piloté programmes commerciaux des Coupes du Monde de Rugby masculine et féminine, ou encore en charge de l'Open d'Australie, Richard Heaselgrave était également en charge du développement international à la NBA. Un CV impressionnant pour celui qui devra désormais piloter « l’ensemble de la stratégie commerciale du Paris Saint-Germain et sera en charge des activités liées aux partenariats globaux et régionaux, à l’hospitalité et à la billetterie, au merchandising, aux droits médias, aux produits digitaux et aux initiatives d’engagement des fans » comme l'explique le PSG dans son communiqué. Une signature qui réjouit d'ailleurs Victoriano Melero, Directeur Général du Paris Saint-Germain.

Richard Heaselgrave, nouveau Chief Revenue Officer du PSG

« Nous sommes très heureux d’accueillir Richard au sein du Club à un moment où nous connaissons une dynamique forte, tant sur le plan sportif que commercial. Le Paris Saint-Germain vise l’excellence dans tous les domaines et s’entoure pour cela des meilleurs talents. Grâce à son expérience et à sa vision, Richard vient renforcer une direction déjà reconnue parmi les plus performantes du sport mondial et jouera un rôle clé dans l’accélération de notre développement et l’atteinte de nouveaux sommets », assure-t-il dans le communiqué officiel du PSG.

«C’est un immense honneur de rejoindre cette grande institution»

Richard Heaselgrave s'est également réjoui de rejoindre le PSG : « Le Paris Saint-Germain est une référence mondiale, admirée pour ses valeurs d’excellence, de créativité, d’innovation et de leadership. C’est un immense honneur de rejoindre cette grande institution. Je me réjouis de contribuer à son développement dans tous les domaines, en France comme à l’international, au service de ses ambitions sportives et de son succès constant ».