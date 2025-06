Nouvelle star mondiale au PSG, «c’est du jamais-vu» !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Auteur de deux buts et d'une passe décisive en finale de la Ligue des champions contre l'Inter Milan samedi soir (5-0), Désiré Doué s'est fait un nom. A seulement 19 ans, l'ailier tricolore a confirmé tout son potentiel dans un moment crucial. Pour Walid Acherchour, le meilleur est à venir avec Doué.

La victoire du PSG en finale de Ligue des champions porte le sceau de Désiré Doué. Préféré à Bradley Barcola , l’ailier tricolore a donné raison à son entraîneur en claquant un doublé et en délivrant une passe décisive. L’acte de naissance d’un phénomène pour Walid Acherchour.

« Il s’est fait un nom mondialement et aura son nom dans l’histoire après cette finale légendaire. A 19 ans, c’est du jamais-vu et hors du commun. C’est un joueur que je surkiffe parce qu’il a une insouciance. Aujourd’hui, il est sur le toit du monde, de l’Europe. C’est extraordinaire » a déclaré le chroniqueur sur RMC.

Un avertissement est lancé

Mais le plus difficile commence pour Doué, qui sera désormais très attendu sous le maillot du PSG. « Maintenant, l’exigence va augmenter. Il va falloir qu’il garde sa rigueur, son professionnalisme, son écoute auprès des coachs. Et s’il continue, on en aura pour 10-15 ans au haut niveau » a prévenu Acherchour ce dimanche.