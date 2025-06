Désiré Doué : Le crève-cœur au PSG

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain est le domicile de Désiré Doué depuis août 2024 et son transfert à 50M€ hors bonus. Un changement d’air pour l’ancienne pépite du Stade Rennais où il a tout connu et un crève-cœur pour son ex-président Olivier Cloarec bien que son choix de rejoindre le PSG où il brille est somme toute évident.

Depuis le 10 avril dernier et la réception du Havre (2-1), Désiré Doué (19 ans) n’avait plus marqué. Pour briser cette disette, la recrue estivale à 50M€ hors bonus a choisi son moment et une affiche grandiose : la finale de la Ligue des champions. Samedi dernier à l’Allianz Arena, l’attaquant latéral du PSG a marqué à deux reprises et livré une passe décisive à Achraf Hakimi (5-0).

«Il a été hyper impressionnant et il m’a subjugué» Une performance jugée « impressionnante » par Olivier Cloarec qui s’est confié à L’Équipe dans ses colonnes du jour ce lundi. « Il a été hyper impressionnant et il m’a subjugué, comme tout le monde ».