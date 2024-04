Nouvelle star au PSG, elle domine l’Europe !

Benjamin Labrousse

Cet été, le PSG a décidé de déclencher la clause libératoire d’Ousmane Dembélé en déboursant 50M€. Auteur d’une première saison aboutie à Paris, le numéro 10 impressionne de par sa capacité de percussion. Phénoménal face au FC Barcelone en Ligue des Champions, l’ailier de 26 ans est d’ailleurs le leader statistiques en termes de dribbles réalisés en C1.

Le PSG peut jubiler. Après deux saisons consécutives avec à la clé, une élimination précoce en 8èmes de finale de la Ligue des Champions, le club de la capitale a retrouvé le chemin des demi-finales après sa double confrontation victorieuse face au FC Barcelone (4-6 au cumulé). Face à son ancienne formation, Ousmane Dembélé a été excellent.

Ousmane Dembélé rayonne au PSG

Recruté cet été contre 50M€, le joueur de 26 ans a été buteur au match aller comme à match retour. Ousmane Dembélé, malgré des défauts apparents à la finition et dans le dernier geste, a donc été décisif. Si son manque d’adresse peut paraître frustrant, Dembélé est un as du dribble. Doté d’une énorme capacité de percussion, l’international Français sait déstabiliser une défense à lui tout seul, et l’a prouvé tout au long de la saison de Ligue des Champions.

Dembélé meilleur dribbleur d’Europe ?