Nouvelle star au PSG : C’est la folie !

Pierrick Levallet

João Neves fait l’unanimité au PSG. Que ce soit pour ses qualités sur le terrain ou par sa personnalité en-dehors, l’international portugais a conquis son monde dans la capitale. Sa réussite devant le but fait d’ailleurs le sujet de certaines conversations au sein du staff de Luis Enrique, qui n’hésitent pas à imaginer des scénarios absolument fous avec le joueur de 21 ans.

João Neves n’a pas mis longtemps pour convaincre son monde au PSG. Arrivé en provenance de Benfica lors de l’été 2024, l’international portugais a rapidement pris ses marques dans le onze de Luis Enrique. Le joueur de 21 ans est devenu une pièce maîtresse de l’équipe parisienne. Cette saison, il en est même le meilleur buteur avec 6 réalisations.

Le staff de Luis Enrique imagine un scénario fou avec João Neves Comme le rapporte Le Parisien, sa réussite devant le but fait d’ailleurs l’objet de discussions récurrentes au sein du staff de Luis Enrique. Certains n’hésitent pas à imaginer des scénarios fous impliquant João Neves. « Bientôt, il va frapper un corner, il sera à la réception du ballon dans la surface et il marquera de la tête » plaisante même un membre de la garde rapprochée de l’entraîneur du PSG.