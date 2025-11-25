«Il a le boulard» : Grosse galère avec un joueur du PSG ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dans le groupe lors des deux dernières rencontres du PSG, face à l’OL (2-3) et au Havre (3-0), David Boly est peut-être le prochain joueur issu du centre de formation que Luis Enrique lancera en Ligue 1. Daniel Riolo a en revanche émis des doutes sur la mentalité du latéral droit âgé de 16 ans, qui aurait déjà la grosse tête.

Après Senny Mayulu, Ibrahim Mbaye et Quentin Ndjantou, David Boly pourrait être le prochain joueur du centre de formation à faire ses débuts en professionnel avec le PSG sous les ordres de Luis Enrique. Considéré comme un grand espoir du club de la capitale, il était dans le groupe convoqué contre l’OL (2-3), puis pour la réception du Havre (3-0) le week-end dernier.

Bientôt les grands débuts de Boly ? Avec la blessure d’Achraf Hakimi, Luis Enrique doit innover pour le remplacer, n’ayant pas un spécialiste du poste à sa disposition. On pourrait donc être amené à voir David Boly prochainement, même si, selon Daniel Riolo, le latéral droit âgé de 16 ans aurait déjà pris la grosse tête.