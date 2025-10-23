Nouveau fiasco : Le coupable est désigné au PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Lors de la dernière journée de Ligue 1, le PSG n’a pu faire mieux qu’un match face à Strasbourg. Accroché par les joueurs de Liam Rosenior (3-3), le club de la capitale a été très friable, encaissant 3 buts lors de cette rencontre. La faute à Lucas Beraldo ? Le Brésilien est en tout cas le facteur commun des gros revers du PSG cette saison.

En ce début de saison de Ligue 1, le PSG laisse des points en route. Si le club de la capitale est diminué par les blessures, les adversaires en profitent pour gratter ce qu’ils peuvent face aux joueurs de Luis Enrique. Ça a été le cas vendredi dernier de Strasbourg. Au Parc des Princes, le RSCA n’est pas passé loin de la victoire, repartant toutefois avec le point du match nul (3-3).

« Le dénominateur commun, c’est Beraldo » Le PSG aura donc encaissé 3 buts face à Strasbourg. Ce n’est pas la première fois que cela arrive cette fois et voilà que Lucas Beraldo était tout le temps sur la pelouse quand c’est arrivé. De quoi en faire le fautif ? Pour le Late Football Club, Margot Dumont a lâché : « C’est la deuxième fois de la saison que le PSG prend 3 buts. Le dénominateur commun, c’est Beraldo. Il était aussi là contre Toulouse. Je ne vais pas taper que sur lui, mais en tout cas c’est arrivé deux fois ».