Nicolas Sarkozy président du PSG, la grande annonce !

Ancien président de la République, Nicolas Sarkozy est un grand fan de football et surtout du PSG. On peut d’ailleurs le voir régulièrement au Parc des Princes, lui qui est très proche de Nasser Al-Khelaïfi. Quelques fois, il a même été question que Sarkozy devienne président du club de la capitale. Mais qu’est-ce que cela aurait donné ?

Le lien entre le football et les présidents de la République n’est plus à démontrer. Alors qu’Emmanuel Macron supporte l’OM, son prédécesseur Nicolas Sarkozy est lui un grand fan du PSG. Ayant contribué notamment au rachat du club de la capitale par le Qatar, l’ancien chef de l’Etat reste très proche des propriétaires qataris et de Nasser Al-Khelaïfi, à côté de qui on voit souvent Sarkozy au Parc des Princes.

Sarkozy président du PSG ? Cette proximité entre Nicolas Sarkozy et le PSG a même fait dire à certains qu’il pourrait être un président idéal pour le club de la capitale. Est-ce vraiment le cas ? La question a été posée à Jean-Claude Darmon, ex-argentier du football français. Pour Le Figaro, il a alors répondu : « Sarkozy aurait-il fait un bon président du PSG ? J’hésite parce que c’est un passionné. Mais vous posez une mauvaise question. Est-ce qu’il serait président avec les mêmes moyens que Nasser ? Les bons présidents, souvent ce sont ceux qui ont des gros moyens ».