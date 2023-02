Neymar veut convaincre une star du Real Madrid, l’opération est en route

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Désormais chez Puma, après avoir collaboré pendant 15 ans avec Nike, Neymar souhaiterait voir Vinicius Jr le rejoindre au sein de la firme allemande. L’attaquant du Real Madrid serait en effet mécontent de son association avec la marque américaine et a confirmé la rupture ce jeudi, à l’occasion de la rencontre entre le Real Madrid et le FC Valence.

Le mercato ne concerne pas uniquement les clubs lorsqu’il s’agit d’évoquer certaines transactions. Les marques s’arrachent en effet les grands noms du ballon rond pour en faire leur effigie. En 2020, Neymar quittait notamment Nike pour rejoindre Puma, après 15 ans de collaboration avec la marque américaine, et la star du PSG souhaiterait désormais qu’un de ses coéquipiers en fasse de même.

Neymar veut voir Vinicius chez Puma

Il y a quelques jours, le média Relevo révélait que Neymar faisait le forcing en coulisses pour convaincre Vinicius Jr de le rejoindre chez Puma. L’attaquant du Real Madrid, engagé jusqu’en 2028 avec Nike, n’aurait guère apprécié le fait de ne pas avoir été mis en avant par la firme américaine pendant la Coupe du monde lors de certaines campagnes publicitaires et aurait affiché sa frustration à Neymar au Qatar, amenant l’ancien du Barça à conseiller à son jeune coéquipier d’opter lui aussi pour Puma. Un scénario qui semble proche de voir le jour.

C’est la fin entre Vinicius Jr et Nike