Neymar - PSG : L'annonce surréaliste de Kylian Mbappé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Coéquipiers, amis, mais aussi rivaux et ennemis, Kylian Mbappé et Neymar auront tout vécu ensemble au PSG. Arrivés le même été au sein du club parisien, le Français et le Brésilien auront eu une relation tumultueuse. Néanmoins, cela n’empêche pas le Bondynois d’avoir été subjugué par le talent du numéro 10 à son arrivée à Paris.

Pendant de nombreuses années, le PSG aura été porté par un duo de stars avec Kylian Mbappé et Neymar. De 2017 à 2021 et l’arrivée de Lionel Messi, le club parisien a ainsi vu le Français et le Brésilien régaler les supporters. Si parfois, la relation entre les deux hommes n’a pas été au beau fixe, Mbappé lui, a été totalement fasciné par l’actuel joueur de Santos.

Mbappé hallucine avec Neymar Au sein de l’émission AlioTalk, le journaliste Dave Appadoo s’est laissé aller à une grosse révélation. Tout juste arrivé au PSG, Kylian Mbappé, alors très jeune, avait confié à la rédaction de France Football avoir été impressionné par le niveau de Neymar.