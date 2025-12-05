Neymar - PSG : L'annonce surréaliste de Kylian Mbappé !

Coéquipiers, amis, mais aussi rivaux et ennemis, Kylian Mbappé et Neymar auront tout vécu ensemble au PSG. Arrivés le même été au sein du club parisien, le Français et le Brésilien auront eu une relation tumultueuse. Néanmoins, cela n’empêche pas le Bondynois d’avoir été subjugué par le talent du numéro 10 à son arrivée à Paris.
Pendant de nombreuses années, le PSG aura été porté par un duo de stars avec Kylian Mbappé et Neymar. De 2017 à 2021 et l’arrivée de Lionel Messi, le club parisien a ainsi vu le Français et le Brésilien régaler les supporters. Si parfois, la relation entre les deux hommes n’a pas été au beau fixe, Mbappé lui, a été totalement fasciné par l’actuel joueur de Santos.
Mbappé hallucine avec Neymar
Au sein de l’émission AlioTalk, le journaliste Dave Appadoo s’est laissé aller à une grosse révélation. Tout juste arrivé au PSG, Kylian Mbappé, alors très jeune, avait confié à la rédaction de France Football avoir été impressionné par le niveau de Neymar.
« Je n’ai jamais imaginé qu’on puisse être aussi fort que ça »
« Kylian Mbappé, qui n’est pas le joueur qui a la plus petite opinion de lui-même, qui n’était pas encore le Mbappé d’aujourd’hui, nous en avait parlé en off à France Football. Il nous avait dit ‘Je n’ai jamais vu un type aussi fort que Neymar. Je n’ai jamais imaginé qu’on puisse être aussi fort que ça. Il fait des trucs que je ne m’imaginais pas possibles’. Alors oui à ce moment là, Mbappé est jeune, il venait de débarquer au PSG, mais quand même », confie ainsi Dave Appadoo.