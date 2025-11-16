Neymar plombe le PSG, son coéquipier balance tout

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Avant de s'installer au PSG et de devenir la figure de proue du projet sportif parisien, Neymar était le bourreau du Paris Saint-Germain en Ligue des champions en ce 8 mars 2017 qui a été un calvaire pour les supporters parisiens. Le Brésilien signait d'ailleurs une prédiction sur sa prestation personnelle que Samuel Umtiti n'a certainement pas oublié malgré les années.

En août 2017, Neymar signait au PSG. Un transfert record qui n'a à ce jour pas encore été battu puisqu'il s'agissait de la clause libératoire du Brésilien dans son ancien contrat au FC Barcelone s'élevant à 222M€. Quelques mois plus tôt, la star auriverde faisait vivre un cauchemar au Paris Saint-Germain en 1/8ème de finale retour de Ligue des champions par le biais d'un coup franc marqué, d'un penalty et d'une passe décisive pour le but vainqueur de Sergi Roberto (6-1).

«Il a vraiment dit ça. « Je mets doublé, c'est pour moi »» Huit années sont passées et Samuel Umtiti était l'invité de Génération After vendredi. L'occasion pour l'ancien défenseur du FC Barcelone de livrer les coulisses de ce match totalement fou ainsi que la prédiction tout aussi folle de Neymar sur sa performance contre le PSG. « Neymar avant le match avait dit : « Les gars, aujourd'hui je vais mettre doublé, vous allez voir je vais mettre doublé ». Il a vraiment dit ça. « Je mets doublé, c'est pour moi ». Neymar, j'ai tout aimé. La personne aussi ».