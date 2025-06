Neymar et Mbappé au PSG, le Qatar choque tout le monde !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans la foulée de la finale de Ligue des champions remportée contre l'Inter Milan, Nasser Al-Khelaïfi a voulu rendre hommage à tous les joueurs passés par le PSG depuis l'arrivée du Qatar, y compris à Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé. Trois joueurs avec lesquels il n'a pas toujours entretenu d'excellentes relations.

« Mais avant d’en dire plus sur cette équipe dont je suis très fier, je veux remercier tous les joueurs. De Javier Pastore, Thiago Silva, Zlatan, Cavani, Motta, Di Maria, tous ces joueurs font partie du projet. Ils ont fait des choses importantes. Comme Neymar, Mbappé, Messi. C’était très important de passer par ces étapes afin d’arriver à aujourd’hui », assure le président du PSG dans une interview accordée à The Athletic avant de poursuivre.

«Ils ont fait des choses importantes. Comme Neymar, Mbappé, Messi»

« On a changé de stratégie après tout cela, je ne sais pas si tout a été bien fait, mais c’était important de faire ces étapes. Aujourd’hui, on a construit une équipe avec de jeunes talents. Nous avons des stars. Dembélé a été élu meilleur joueur de la Ligue des Champions, Doué le meilleur joueur et il y a 7 Parisiens dans l’équipe-type. Nous avons d’immenses joueurs. Mais les stars jouent pour l’équipe, et pas l’équipe pour les stars. C’est la différence aujourd’hui. On a de jeunes talents affamés, prêts à mourir le maillot, pour le club. Tout le monde l’a vu, avec le 5-0. Nous avons le meilleur coach au monde », ajoute Nasser Al-Khelaïfi.