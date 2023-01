Neymar dézingué, son entourage riposte

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis son retour du Qatar, Neymar semble marquer le pas. Encore touché par l'élimination de sa sélection en quart de finale du Mondial face à la Croatie, le joueur du PSG est en difficulté en championnat et demeure la cible de nombreuses critiques. Mais son entourage a tenu à rassurer les supporters parisiens.

Neymar est toujours à la recherche de son premier but en 2023, sous le maillot du PSG. Contrairement à Kylian Mbappé, également très touché après le Mondial, l'international brésilien ne semble pas avoir tourné la page, lui qui a dû quitter le Qatar dès les quarts de finale.

Il fracasse Neymar et se fait «insulter dans toutes les langues» https://t.co/HUlpyXeBv3 pic.twitter.com/gzwQkjo3ok — le10sport (@le10sport) January 17, 2023

Neymar dévasté après le Mondial

Au Camp des Loges, on confirme les doutes et la peine rencontrés depuis son élimination au Mondial. Surtout que Neymar n'aurait toujours pas récupéré de sa blessure à la cheville. Des stigmates physiques et mentaux, qui expliquent les prestations moyennes du joueur en ce début d'année.

« Nul n’aura bientôt plus aucune raison de le critiquer »