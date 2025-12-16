Nasser Al-Khelaïfi : L’étrange déclaration d’amour loin du PSG

Axel Cornic

Depuis 2011, Nasser Al-Khelaïfi a tout vécu au Paris Saint-Germain, avec pas mal de prises de bec. L’une des plus connues est évidemment celle qui l’a opposée à John Textor, ancien président de l’Olympique Lyonnais, qui ne semble toutefois plus lui en vouloir.

Avant d’être célébré comme l’un des meilleurs présidents de la planète football, Nasser Al-Khelaïfi a été beaucoup critiqué. Et c’est notamment le cas avec certains homologues, comme le gros clash qui l’a opposé à John Textor, l’ancien boss de l’OL.

« Je pense qu’il m’a beaucoup aidé » L’homme d’affaires américain a depuis quitté son poste de président du club lyonnais, mais de passage en France il a reparlé de sa relation avec le président du PSG. « On nous a vus ensemble. On a passé du temps ensemble. Il a un excellent sens de l’humour. On est devenus très sérieux lors de cet appel où il m’a appelé "le cow-boy". Tout le monde s’est moqué de ça. Mais au final, je pense qu’il m’a beaucoup aidé » a expliqué John Textor, sur RMC.