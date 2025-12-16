Nasser Al-Khelaïfi : L’étrange déclaration d’amour loin du PSG

Depuis 2011, Nasser Al-Khelaïfi a tout vécu au Paris Saint-Germain, avec pas mal de prises de bec. L’une des plus connues est évidemment celle qui l’a opposée à John Textor, ancien président de l’Olympique Lyonnais, qui ne semble toutefois plus lui en vouloir.
Avant d’être célébré comme l’un des meilleurs présidents de la planète football, Nasser Al-Khelaïfi a été beaucoup critiqué. Et c’est notamment le cas avec certains homologues, comme le gros clash qui l’a opposé à John Textor, l’ancien boss de l’OL.
« Je pense qu’il m’a beaucoup aidé »
L’homme d’affaires américain a depuis quitté son poste de président du club lyonnais, mais de passage en France il a reparlé de sa relation avec le président du PSG. « On nous a vus ensemble. On a passé du temps ensemble. Il a un excellent sens de l’humour. On est devenus très sérieux lors de cet appel où il m’a appelé "le cow-boy". Tout le monde s’est moqué de ça. Mais au final, je pense qu’il m’a beaucoup aidé » a expliqué John Textor, sur RMC.
« Je sais que c’est plus amusant pour les gens de nous voir nous affronter »
« On avait des problèmes avec l’UEFA qu’il a aidé à résoudre. Beaucoup de gens ne le savent pas. Je dirais qu’aujourd’hui, nous sommes en très bons termes, des relations amicales » a révélé Textor. « Je sais que c’est plus amusant pour les gens de nous voir nous affronter, d’imaginer une sorte de rivalité, le résultat final de notre relation. Nasser a été bien plus utile pour m’aider à gérer certains de nos problèmes en France qu’il n’a jamais été nuisible ».