Mourinho - PSG : Accord trouvé

Le feuilleton Marco Asensio touche à sa fin. Selon plusieurs sources concordantes, l'attaquant du PSG est en passe de rejoindre le Fenerbahçe. José Mourinho, récemment nommé entraîneur du club turc, aurait eu un échange décisif avec le joueur mardi, aboutissant à un accord. Quelques détails restent à finaliser avant l’officialisation du transfert.

Accord trouvé pour Asensio

La première serait venue de l’Arabie Saoudite, l’autre de Fenerbahçe. Et selon les informations de la presse turque, la seconde option serait la plus probable pour Asensio. Ce mardi, l’attaquant espagnol aurait longuement parlé de son avenir avec José Mourinho, à la tête de la formation stambouliote. Les négociations ont été constructives puisque la journaliste Elis Buse Araç évoque un accord entre le PSG et Fenerbahçe.