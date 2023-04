«Mon beau miroir…», le message insolite de Neymar sur les réseaux sociaux

La rédaction

Absent des terrains depuis son entorse face à Lille (4-3) le 19 février dernier, Neymar soigne sa cheville suite à son opération. Le Brésilien, dont la saison est d'ores et déjà terminée, fait toutefois toujours parler de lui sur les réseaux. Et une story publiée sur son compte Instagram n'a pas manqué de faire réagir les internautes.

On avait quitté Neymar en pleurs sur la pelouse du Parc des Princes après une énième entorse de la cheville. Celle de trop pour le PSG qui a décidé d'envoyer son attaquant brésilien au Qatar pour qu'il se fasse opérer, en espérant ne plus avoir ce genre de problème à l'avenir. À 31 ans, Neymar occupe désormais ses journées à rééduquer sa cheville tout en s'amusant et faisant le buzz sur ses réseaux.

Il avait déjà fait le buzz récemment

Le 31 mars dernier, Neymar avait fait le buzz en jouant au poker durant un live Twitch . En gaspillant une mise de 1M€ au casino en ligne, le Brésilien s'était mis à pleurer pour de faux sur la musique de Titanic...

« Existe-il quelqu'un de plus BEAU que moi ? »