Mercato : Ciblé par le PSG, il raconte sa réunion avec Neymar

Si le mercato estival est encore loin, les rumeurs vont bon train au PSG. Alors que le club de la capitale pourrait animer l'intersaison, de nombreux noms circulent aux abords du Parc des Princes. Celui d'Andreas Pereira a notamment été évoqué. Le joueur de Fulham a d'ailleurs dernièrement rencontré Neymar et il s'est confié sur cette entrevue.

Un nouveau Brésilien au PSG ? Aujourd'hui à Fulham, Andreas Pereira a été annoncé dans le viseur du club de la capitale pour la saison prochaine. Et pour rajouter un peu d'huile sur le feu après ces rumeurs, Andreas Pereira s'est récemment affiché sur les réseaux sociaux au domicile de Neymar en compagnie du numéro 10 du PSG.

« Je suis ami avec Neymar ? Oui »

Ce cliché entre Andreas Pereira et Neymar n'est pas passé inaperçu. Pour les médias de Fulham, le Brésilien s'est expliqué, confiant alors : « Je suis ami avec Neymar ? Oui. J'étais une fois avec lui en sélection et j'ai joué contre lui plusieurs fois. Donc quand j'étais à Paris, il a vu mes photos et m'a dit de venir pour dire bonjour ».

« On a été lui dire bonjour »