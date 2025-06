Modric : L'énorme annonce au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Légende du Real Madrid et plus globalement du football, Luka Modric s'est enflammé pour Vitinha. Le milieu de terrain croate estime que le joueur du PSG est le meilleur à son poste cette saison. Un compliment d'autant plus fort qu'il vient d'une référence au poste de Vitinha.

Auteur d'une saison exceptionnelle, à l'image de sa prestation en finale de la Ligue des champions, Vitinha a pris une nouvelle dimension au PSG sous les ordres de Luis Enrique. L'international portugais a d'ailleurs impressionné Luka Modric qui considère que le Parisien est probablement à l'heure actuelle le meilleur milieu de terrain du monde.

Modric s'enflamme pour Vitinha « Je l'apprécie beaucoup en tant que joueur. Il a réalisé une saison phénoménale. Il aide l'équipe à mieux jouer, c'est un meneur de jeu et il est indispensable à l'équipe. Il l'a prouvé en Ligue des champions et avec l'équipe nationale. À mon avis, il était peut-être le meilleur milieu de terrain de la saison dernière. Il est excellent balle au pied, je l'apprécie vraiment », confie-t-il au micro du média croate Nova TV, avant de poursuivre.