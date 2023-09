Messi s’attaque au PSG et reçoit une nouvelle réponse

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Lionel Messi ne mâche pas ses mots ces dernières semaines en évoquant le Paris Saint-Germain, et l’ancien numéro 30 a récidivé récemment en pointant du doigt l’absence de reconnaissance du club à son égard après le titre de l’Argentine à la Coupe du monde. Interrogé par RMC, Javier Pastore a pris position.

Au Qatar, Lionel Messi est sorti vainqueur de son duel avec Kylian Mbappé en remportant la Coupe du monde après une finale dantesque face à la France. Et aux yeux de La Pulga , le PSG n’a pas assez valorisé cette performance. « Le fait est que j'ai été le seul joueur, parmi les 25 autres (champions du monde) qui n'a pas eu de reconnaissance. Mais ça ne fait rien », a récemment lâché Messi, dans un entretien diffusé sur la chaîne YouTube Olga. De son côté, Javier Pastore estime que le PSG a bien agi.

« C’est normal, c’était quelque chose de difficile de fêter un champion du monde dans un pays qui a perdu la finale »

« Je n’en ai pas parlé avec lui, mais c’est normal, c’était quelque chose de difficile de fêter un champion du monde dans un pays qui a perdu la finale. Ça comptait beaucoup pour le club de ne pas faire quelque chose d’important pour ne pas accentuer un mauvais moment pour la France et pour les joueurs de Paris qui jouaient pour la France. Après, chaque joueur peut penser ce qu’il veut. Sincèrement, je ne sais pas tout ce qu’il s’est passé au PSG ces deux dernières années, parce que je n’étais pas là. Je n’étais pas le coéquipier de Messi. Je ne sais pas. C’est quelque chose entre le club et le joueur », a confié l’ancien Argentin du PSG, interrogé par RMC .

Le président du PSG a répondu à Messi