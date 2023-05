Messi peut faire un dernier coup au PSG, Cristiano Ronaldo va halluciner

Alexis Brunet

Samedi soir, face à l'AC Ajaccio, Lionel Messi n'a pas brillé par ses statistiques. L'Argentin n'a ajouté aucun but, ni aucune passe décisive à son compteur cette saison. Il aura peut-être l'occasion de le faire avant la fin de la saison et de son aventure parisienne. Il serait bien inspiré de marquer encore au minimum un but, ce qui lui permettrait de décrocher un nouveau record.

Face à l'AC Ajaccio, Kylian Mbappé a signé ses 25 et 26ème réalisation en Ligue 1. De quoi lui donner une petite longueur d'avance dans son duel à distance face au Lyonnais, Alexandre Lacazette. Le Bondynois de naissance pourrait donc remporter encore une fois le trophée de meilleur buteur, et faire coup double si Paris remporte le titre en championnat, ce qui semble bien parti.

Messi muet face aux Corses

Contrairement à Kylian Mbappé, Lionel Messi lui est resté muet face à l'AC Ajaccio au Parc des Princes. Autant par la passe que par le but, mais il dispose encore de trois matches pour améliorer son total cette saison. Il battrait alors un record.

Messi peut battre CR7

Il serait bon pour lui que Messi marque au moins un but dans les trois derniers matches de championnat. Cela lui permettrait de devenir le seul meilleur buteur européen de l'histoire devant Cristiano Ronaldo. Pour l'instant, les deux joueurs sont à égalité avec chacun 474 réalisations. Un record qui pourrait donc tomber face à l'AJ Auxerre, le 21 mai, pour la 36ème journée de Ligue 1.