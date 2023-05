PSG : Nouvelle folie pour Mbappé, c’est historique

Arnaud De Kanel

Grâce à son doublé face à Ajaccio, Kylian Mbappé caracole en tête du classement des buteurs avec 26 réalisations sous le maillot du PSG. L'attaquant parisien enchaine les records cette saison et il vient par ailleurs d'égaler une trace datant de la fin des années 50.

« Il a eu plus de possibilités de jouer. La présence d’Hugo dans l’axe et entre les lignes a libéré Leo et a fixé la défense à quatre d’Ajaccio. Kylian a eu des espaces et de la liberté, et encore plus en seconde période. Il a aussi des objectifs personnels, il a l’envie d’être meilleur buteur de la Ligue 1 pour la cinquième fois d’affilée. C’est très bien pour lui et très bien pour nous. » A entendre ces mots de Christophe Galtier prononcés en conférence de presse, on comprend que Kylian Mbappé s'est encore montré à son aise avec le PSG. Jamais avare de records, le Bondynois est entré un peu plus dans l'histoire samedi soir.

Mbappé, 63 ans plus tard !

Le PSG a déroulé face à Ajaccio. Comme souvent, le club de la capitale a pu compter sur Kylian Mbappé. L'attaquant parisien a inscrit ses 25ème et 26ème buts de la saison. Cela fait donc la 4ème fois de sa carrière qu'il dépasse la barre symbolique des 25 buts sur une saison en Ligue 1. Il est le deuxième français à réaliser cela. Avant lui, seul Thadée Cisowski (1955/56, 1956/57, 1958/59, 1959/60) en avait été capable. En 2018-2019, Mbappé avait terminé avec 33 unités, avant d'en inscrire 27 en 2020-2021. La saison passée, il s'était arrêté à 28 réalisations. C'est donc un nouveau record pour le tricolore qui est également devenu le meilleur buteur de l'histoire du PSG cette saison. Sa moisson n'est pas terminée.

25 - Kylian Mbappé a atteint la barre des 25 buts en Ligue 1 pour la 4e fois (après 2018/19, 2020/21 et 2021/22) et devient le 2e français à réaliser cette performance depuis l’après-guerre après Thadée Cisowski (1955/56, 1956/57, 1958/59, 1959/60). Génération. #PSGACA pic.twitter.com/Pf3ysO6dEj — OptaJean (@OptaJean) May 13, 2023

Un nouveau record à aller chercher

Maintenant, Kylian Mbappé n'a plus qu'un seul objectif en tête. Le Bondynois veut terminer meilleur buteur du championnat. S'il y parvenait, cela ferait la cinquième fois consécutive. Seul Jean-Pierre Papin, de 1988 à 1992, avait réalisé cela dans le passé. A deux journées de la fin et en attendant le match de son principal concurrent Alexandre Lacazette, Mbappé possède deux longueurs d'avance sur le Lyonnais.