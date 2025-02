Messi - Neymar - Mbappé : Le «meilleur» du PSG va vous surprendre !

Thomas Bourseau

Elle semble loin l'époque de la constellation de stars au PSG. Et pourtant, elle ne l'est pas du tout temporairement parlant. Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi ont quitté le club à un an d'intervalle, à l'instar de Marco Verratti. Aux yeux de Mauricio Pochettino, Le Petit Hibou est le meilleur joueur qu'il ait eu la chance d'entraîner.

En 2011, le PSG passait dans une nouvelle dimension grâce au rachat du club effectué par les Qataris. En effet, le projet QSI était ainsi lancé et les stars ont afflué vers la ville lumière. Ces dernières années, Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi ont tous arboré la tunique du Paris Saint-Germain.

Pochettino a eu un casting 5 étoiles au PSG

D'ailleurs, pendant sa saison et demie sur le banc de touche du PSG, Mauricio Pochettino les a tous eu sous ses ordres. Qui est donc le meilleur joueur que l'entraîneur argentin a pu voir à l'œuvre au Paris Saint-Germain ? Son compatriote Lionel Messi ? Ou bien Neymar ou alors le meilleur buteur de l'histoire du club de la capitale qu'est Kylian Mbappé avec 256 réalisations ?

«Verratti ? Le meilleur joueur que j'ai vu de ma vie»

Aucun membre de la MNM n'a bluffé Mauricio Pochettino au point de faire de lui le meilleur joueur qu'il ait eu l'occasion d'entraîner. Pour Goal, le coach de la Team USA a dressé un portrait élogieux au sujet de Marco Verratti en une phrase choc. « Le meilleur joueur que j'ai vu de ma vie ». Rien que ça. Le message est passé.