Messi, Neymar… La gangrène qui a rongé le PSG !

Après tant d’années de galère et de combat, comme le dit si bien la chanson qui résonne au Parc des Princes, le PSG a fini par remporter la Ligue des Champions. 14 ans après le rachat par le Qatar, le club de la capitale s’est retrouvé sur le toit de l’Europe. Un succès de prestige qui est le résultat d’un grand changement au PSG, rongé par un terrible mal dernièrement.

Ayant racheté le PSG en 2011, le Qatar a rapidement fait part de son rêve : remporter la Ligue des Champions. Pour cela, ce sont des centaines de millions d’euros qui ont été dépensées pour recruter des stars. Lionel Messi, Neymar ou encore Kylian Mbappé ont ainsi évolué avec le club de la capitale, mais malgré ces stars, le PSG n’a pas remporté le Graal. Il faut dire qu’en recrutant ces grands noms, le club de la capitale s’était peut-être tiré une grosse balle dans le pied.

« Des joueurs qui faisaient à peu près ce qu’ils voulaient, qui étaient très puissants » Sans véritable star, le PSG a donc remporté la Ligue des Champions. De quoi interpeller alors que Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé étaient là il y a peu. C’est ainsi que Fabrice Hawkins, journaliste RMC, a confié lors de son passage sur France Inter : « La république des joueurs au PSG ? C’est un peu ce qui a gangréné le PSG sur ces dernières années. Pour comprendre comment Paris a gagné en 2025, il faut comprendre comment Paris a perdu les autres années. Avec des joueurs qui faisaient à peu près ce qu’ils voulaient, qui étaient très puissants. On parle de Messi, Neymar. Plus puissants que l’entraîneur. Bien souvent plus puissants que les dirigeants, le directeur sportif. Quasiment tout le monde sauf Nasser Al-Khelaïfi ».