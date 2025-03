Messi - Neymar : Jackpot pour le PSG, ils n’en reviennent pas !

Thomas Bourseau

Ces dernières semaines, le projet tant prôné par Luis Enrique commence sérieusement à porter ses fruits au vu du jeu proposé par ses hommes et les résultats probants. Au point où même Liverpool, l’un des favoris à la victoire finale de la Ligue des champions, est craintif du club français. En Allemagne, il est spécifié que ce PSG est bien meilleur qu’à l’époque des Neymar et Lionel Messi.

Pour retrouver la dernière défaite du PSG cette saison, il faut remonter jusqu’au 26 novembre dernier et le déplacement non fructueux des hommes de Luis Enrique sur la pelouse du Bayern Munich pendant la saison régulière de Ligue des champions (1-0). Et en 2025, il n’y a qu’un match nul à déplorer contre le Stade de Reims (1-1) pour 15 victoires.

«Je suis impressionné par leur qualité»

Alors forcément, au moment d’affronter Liverpool qui n’est autre que le leader de Premier League et le vainqueur de la saison régulière de C1, le PSG est craint de l’autre côté de la Manche comme l’atteste cette déclaration d’Arne Slot. « Je pense déjà au PSG et je les ai vus jouer contre Manchester City, je suis impressionné par leur qualité, ils sont sur une lancée similaire à la nôtre ».

«C'est le meilleur PSG des dix dernières années»

L’entraîneur de Liverpool n’est pas le seul à émettre une forme d’admiration envers le PSG version Luis Enrique puisque le président du conseil d’administration du Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, a tenu le discours suivant à L’Équipe qui en dit long sur l’étendu de l’échec de l’ère Neymar et Lionel Messi au Paris Saint-Germain. « Je pense que c'est vrai. C'est le meilleur PSG des dix dernières années, avec un nouveau projet et de nouveaux concepts. Par le passé, il y a eu des joueurs merveilleux qui sont venus, comme Lionel Messi, Neymar ou Sergio Ramos, mais ils n'étaient pas dans la meilleure forme de leur vie. Là, il y a des joueurs plus jeunes, qui courent, qui se battent et qui pratiquent un football spectaculaire ».