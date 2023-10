Messi - Neymar : Il tacle le PSG après le fiasco

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, Newcastle a surclassé le PSG de Luis Enrique au St James' Park. Alors que Neymar et Lionel Messi ont quitté le club de la capitale, Jermaine Jenas a fait un terrible constat sur la performance parisienne lors de ce deuxième match de groupes de la Ligue des Champions.

Après sa victoire convaincante au Parc des Princes face au Borussia Dortmund (2-0), le PSG s'est déplacé sur la pelouse de Newcastle en Ligue des Champions. Toutefois, les hommes de Luis Enrique sont rentrés à Paris la tête basse, alors que les Magpies les ont surclassés (4-1).

Le PSG sombre à Newcastle sans Messi et Neymar

Présent sur le plateau de TNT Sports , Jermaine Jenas a analysé la défaite du PSG contre Newcastle, son ancien club. Et l'ex-milieu de terrain anglais a estimé que le club de la capitale n'avait pas évolué depuis les départs conjugués de Neymar (Al Hilal) et de Lionel Messi (Inter Miami) cet été.

«C’est une autre année avec le même PSG»