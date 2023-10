Messi - Neymar : Il se lâche après le naufrage du PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cette semaine, le PSG a pris l’eau face à Newcastle (1-4) pour son deuxième match de Ligue des champions de la saison. De quoi déjà relancer les débats concernant les départs de Lionel Messi, Neymar et Marco Verratti. De son côté, Jérome Rothen campe sur ses positions, estimant que le club de la capitale a fait le bon choix avec ses anciennes stars.

Le PSG n’avait plus connu un tel revers depuis la Remontada contre le FC Barcelone (1-6). Mercredi, les hommes de Luis Enrique ont sombré sur la pelouse de Newcastle (1-4), concédant la plus large défaite de l’histoire du PSG version QSI en phase de groupes. Malgré un système de jeu qui se voulait offensif, le club de la capitale s'est montré très peu dangereux face aux Magpies , alors que Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani avaient été alignés, de quoi relancer les débats concernant Lionel Messi, Neymar et Marco Verratti, poussés vers la sortie cet hiver.

Messi, Neymar, Mbappé... L'histoire se répète au PSG https://t.co/kkwP7KYmzx pic.twitter.com/FTbj3VgtHC — le10sport (@le10sport) October 5, 2023

« Ils n’ont pas pris de branlée comme ça, après il y a une image à combattre et à changer du côté du PSG »

Jérome Rothen, lui, campe sur ses positions sur le sujet et n’affiche aucun regret. « Non, certainement pas , a-t-il lâché au micro de RMC ce vendredi. On entend plein de choses après cette claque reçue mercredi. Forcément, cette question arrive souvent après la débâcle, en se demandant si c’était pire avec Neymar, Messi et Verratti sur le terrain. En effet sur le terrain en termes de score, non. C’est la plus large défaite depuis la remontada, comme quoi ils n’ont pas pris de branlée comme ça, après il y a une image à combattre et à changer du côté du PSG. »

« Ils faisaient du mal à l’image au PSG »