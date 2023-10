Mbappé : Un concurrent au Ballon d’or lui fait passer un message !

Thomas Bourseau

De par ses performances en club et en sélection lors de l’exercice précédent, Kylian Mbappé mériterait le Ballon d’or selon son ami et coéquipier Achraf Hakimi au PSG. Néanmoins, Erling Braut Haaland aura son mot à dire également aux côtés de Lionel Messi. Pour autant, Haaland n’est clairement pas prêt à tout pour rafler la récompense. Explications.

Kylian Mbappé « mérite le Ballon d’or » . Ce sont les mots prononcés par Achraf Hakimi en septembre dernier. Et pour cause, le meilleur buteur de l’histoire du PSG a fait une grosse saison lors de l’exercice précédent en termes de statistiques que ce soit avec le Paris Saint-Germain ou l’équipe de France.

Mbappé face à Messi et Haaland pour le Ballon d’or

Néanmoins, la concurrence est rude pour le champion du monde du monde 2018. Car en effet, Lionel Messi a remporté le Mondial avec l’Argentine au Qatar à l’automne 2022 et Erling Braut Haaland a été omniprésent avec Manchester City la saison dernière en remportant la Ligue des champions, la Premier League et la FA Cup, tout en finissant meilleur buteur de la C1 (12 buts) et du championnat (36 buts).

«Ce serait bien de le gagner, je ne vais pas mentir, mais ce n'est pas l'objectif principal»