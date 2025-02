Messi - Neymar : Bonne nouvelle pour le PSG !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’ils étaient les principales cibles des critiques, Lionel Messi et Neymar ont pendant longtemps refusé de saluer les supporters à la fin des matchs du PSG. Ce qui agaçait au plus au point le journaliste Daniel Riolo, qui note désormais un changement dans la relation entre les joueurs et les supporters.

Quand il évoquait son départ du PSG, Neymar décrivait à O Globo en septembre 2023 « l’enfer » que lui et Lionel Messi ont vécu lors de leur dernière saison à Paris. Le Brésilien et l’Argentin n’avaient pas apprécié les sifflets des supporters parisiens à leur égard, ce qu’ils n’ont jamais réellement digéré.

« Messi et lui faisaient exprès de ne pas saluer le public »

Pendant de longs mois et malgré les victoires du PSG, Lionel Messi et Neymar refusaient de saluer les supporters du club de la capitale. « Je m’énervais contre les supporters qui adulaient Neymar. Parce que Messi et lui faisaient exprès de ne pas saluer le public, il fallait les forcer », a déclaré Daniel Riolo dans l’After Foot sur RMC.

« Aujourd’hui on voit des mecs aller vers les supporters »

Un climat tendu entre les supporters et les stars du PSG qui n’est plus vraiment d’actualité désormais. « Aujourd’hui on voit des mecs aller vers les supporters. Cet état d’esprit on l’attendait depuis trop longtemps », a ajouté Daniel Riolo.