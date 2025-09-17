Messi et Ronaldo au PSG : Il hallucine !

Dans les prochains jours, Ousmane Dembélé remportera peut-être son premier Ballon d'Or. Luis Campos assure d'ailleurs que si le numéro 10 du PSG s'appelait Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo, il n'y aurait même pas de débat. Une déclaration qui choque légèrement Kevin Diaz.
Interrogé au micro de Rothen s'enflamme sur RMC au sujet des chances d'Ousmane Dembélé dans la course au Ballon d'Or, Luis Campos s'est montré catégorique : « S'il s'appelle Leo Messi ou Cristiano Ronaldo, il n'y a pas de discussion ». Une sortie qui n'a toutefois pas manqué de faire réagir Kevin Diaz.
«S'il s'appelle Leo Messi ou Cristiano Ronaldo, il n'y a pas de discussion»
« L’annonce de Luis Campos sur Dembélé Ballon d’Or ? Il dit qu'il pense que Dembélé doit absolument avoir le Ballon d'Or, et que si c'était Cristiano Ronaldo ou Messi qui faisait le même genre de saison, on leur aurait donné. Mais Cristiano et Messi, ils avaient le double de buts. Mais bon, peu importe », assure-t-il au micro de l'After Foot sur RMC avant de poursuivre.
«Mais Cristiano et Messi, ils avaient le double de buts»
« Moi, je te dis qu’il n’y a aucun latéral qui a fait la saison qu’a fait Achraf Hakimi, qui est dans son équipe. Et Luis Campos n'a même pas évoqué son nom. Je ne comprends pas. Tu es directeur sportif du Paris-Saint-Germain, tu as énormément d'expérience, je ne comprends même pas pourquoi tu rentres dans cette polémique du Ballon d'Or », ajoute Kevin Diaz.