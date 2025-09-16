Mercato - PSG : Une nouvelle recrue change déjà d’équipe !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par le PSG en tout début de mercato estival alors qu'il était arrivé en fin de contrat avec l'AS Rome, Renato Marin (19 ans) intègre donc la grande famille des gardiens au sein du club de la capitale. Mais vu sa place dans la hiérarchie, le jeune portier italien a été directement envoyé dans une autre équipe, chez les U23 du PSG, comme l'a indiqué Luis Enrique.

Lucas Chevalier (23 ans) n'est pas le seul gardien à avoir été recruté par le PSG cet été pour remplacer Gianluigi Donnarumma (parti à Manchester City sous décision de Luis Enrique qui ne comptait plus sur lui). Renato Marin (19 ans), bien moins connu que l'ancien portier du LOSC, était lui aussi arrivé libre au Parc des Princes en juillet après la fin de son contrat avec l'AS Rome. Mais Marin se retrouve barré par une grosse concurrence à ce poste (Chevalier, Safonov), et il n'a pas été garde en équipe première du PSG.

« Nous aimons son profil » Interrogé en conférence de presse samedi avant le match de championnat contre le RC Lens, Luis Enrique a livré son point de vue sur Renato Marin : « Je suis très content de l’avoir dans l’équipe, c’est un gardien très jeune, mais avec de la qualité. Il a un profil de gardien que nous aimons car il peut jouer dans la phase de création et il a la qualité physique, technique. J’aime sa façon de s’entraîner », a indiqué l'entraîneur du PSG.