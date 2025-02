Mercato - PSG : Un proche de Salah lâche une bombe

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Resté proche de Mohamed Salah après son départ de Liverpool, Dejan Lovren a lâché quelques indices sur l'avenir du Pharaon. Selon l'ancien membre de l'OL, l'international égyptien serait encore très loin d'une prolongation de contrat. Le signaux ne sont pas au vert pour les Reds, qui pourraient perdre leur star.

La fin de saison approche et l’avenir de Mohamed Salah se dessine. Selon la presse anglaise, l’international égyptien serait très loin d’un accord pour une prolongation de contrat. Lié à Liverpool jusqu’en juin prochain, le buteur, considéré par beaucoup comme le meilleur joueur du monde à l’heure actuelle, pourrait bien changer d’air. Selon les informations de L’Equipe, des clubs saoudiens et le PSG pourraient le récupérer en tant qu’agent libre.

« Il est plus proche de partir que de rester »

Ancien coéquipier de Salah à Liverpool, Dejan Lovren n’a pas hésité à tacler les responsables anglais. « Salah pense qu’il y a des choses qui manquent au club et j’espère que cela sera bientôt résolu. Mais la réalité actuelle est qu’il est plus proche de partir que de rester. J’en suis arrivé à la conclusion que le club ne le respecte pas assez, ou pas autant qu’il pense le mériter, mais c’est un autre aspect de la conversation » a confié l’ancien joueur de l’OL au cours d’un entretien accordé à WinWin.

Le coup de fil de Lovren

Malgré les divergences, Lovren espère une bonne nouvelle dans ce dossier et voir Salah poursuivre sa carrière à Liverpool. « Il s’agit de ce qui se passe dans les coulisses. Il aime Liverpool, il aime beaucoup Liverpool, et il veut y rester, et c’est le plus important, peut-être qu’il se voit prendre sa retraite là-bas (…) Tout le monde veut qu’il reste, et moi aussi. Je l’ai appelé l’autre jour et je lui ai dit : « Mo, tu dois penser à toi. Regarde tout ce que tu as fait pour ce club et ce dont tu es encore capable » a confié l’ancien défenseur croate.