Mercato - PSG : Un gros renfort est validé !

Alors que le mercato hivernal vient de fermer ses portes, le PSG a déjà la tête tournée vers l'été prochain. Impressionnant sous le maillot du LOSC, Lucas Chevalier serait l'une des priorités de Luis Campos. Malgré son jeune âge, l'international tricolore dispose des qualités nécessaires pour remplacer Gianluigi Donnarumma selon Laure Boulleau.

Gianluigi Donnarumma n’est pas certain de conserver sa place la saison prochaine. Les négociations pour une prolongation sont au point mort, et l’idée d’un départ en fin de saison fait doucement son chemin. Surtout que le PSG a déjà entamé des recherches pour le remplacer. Selon les informations de L’Equipe et du Parisien, le club de la capitale aurait jeté son dévolu sur Lucas Chevalier. Le portier du LOSC ne fermerait pas la porte à un départ en fin de saison, à condition qu’il obtienne une place de numéro un. L’arrivée de Chevalier pourrait donc pousser Donnarumma vers la sortie.

Chevalier au PSG, c'est validé

Pour Laure Boulleau, Chevalier présente l’avantage d’être Luis Enrique-compatible. « Je trouve quand même que Chevalier est un gardien qui correspond plus au style de Luis Enrique. Après, s’il (Donnarumma) est bon en ce moment, tant mieux pour lui. Il a été quand même mis en doute sur le terrain, car on n’hésite pas de remettre en doute sa place dans le onze. Moi, (Lucas) Chevallier, je trouve que c’est une très bonne piste » a confié l’ancienne joueuse du PSG sur le plateau du Canal Football Club.

Encore un espoir pour Donnarumma ?

De son côté, Betrand Latour estime que Donnarumma a encore son destins en main. « J’ai l’impression que Donnarumma n’a pas été ménagé ces derniers mois par son entraîneur. Les gardiens du PSG savent tous qu’ils sont a un très haut niveau et que ces choses-là peuvent arriver. il sait qu’il sera jugé sur les prochains matches de Ligue des Champions. Il devra dissiper les doutes » a confié le chroniqueur sur Canal +.