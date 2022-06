Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Pour boucler le retour d'un titi parisien, Campos devra mettre le prix

Publié le 27 juin 2022 à 23h15 par Ewen Robin

En quête de renforts sur le marché des transferts, le PSG devrait déjà enregistrer les arrivées de Vitinha et Renato Sanches. Cependant, les Parisiens ne comptent pas s’arrêter là. En effet, Luis Campos aurait jeté son dévolu sur Moussa Diaby. L’ailier, évoluant au Bayer Leverkusen avait d’ailleurs été formé au PSG. Le directeur sportif du club allemand s’est confié sur un potentiel transfert du Français…

Auteur d’une jolie saison avec le Bayer Leverkusen (13 buts et 12 passes décisives en 32 rencontres de Bundesliga), Moussa Diaby ne ferme pas la porte à un départ cet été et pourrait se laisser tenter par un retour au PSG, son club formateur. En effet, le joueur était passé professionnel en 2017 avec le club parisien avant de rejoindre Leverkusen en 2019. Luis Campos serait fortement intéressé par le profil du joueur et pourrait tenter de le faire revenir au club.

Moussa Diaby se plaît en Allemagne

Dans une interview accordée à Kicker , le directeur sportif du Bayer Leverkusen, Simon Rolfes, s’est confié sur la situation de Diaby : « Je suis très optimiste quant au fait de conserver le joueur. Il est totalement à l’aise et a encore fait de grands progrès, notamment en termes de buts. Il a encore davantage de potentiel. Nous voulons qu’il continue à le développer ici. Il sait ce dont il dispose au Bayer. »

Une offre du PSG pourrait tout changer