PSG - Malaise : Pochettino répond à Raiola pour Donnarumma !

Publié le 19 novembre 2021 à 14h45 par A.M.

Alors que Mino Raiola a récemment assuré que Gianluigi Donnarumma prendrait le dessus sur Keylor Navas, Mauricio Pochettino lui a répondu en conférence de presse.

Ces derniers jours, Mino Raiola prenait position pour la situation de Gianluigi Donnarumma qui partage son temps de jeu avec Keylor Navas dans les buts du PSG. Et comme à son habitude, l'agent italo-néerlandais ne mâche pas ses mots : « Je ne sais pas si c'est devenu un problème, je pense que tout le monde sait comment cette histoire va se terminer. Et ça se terminera bien pour Gianluigi. Il faut un peu de patience, je comprends qu'il vit un moment qu'il n'a jamais vécu auparavant, mais ce n'est qu'avec le dialogue qu'il sera résolu... ». Une sortie qui n'a pas manqué de faire réagir, surtout en Italie où la situation de Donnarumma semble préoccuper de nombreux observateurs. Mais Mauricio Pochettino préfère ironiser sur la situation.

«On pense toujours que son fils est le plus beau»