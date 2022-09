Foot - Mercato - PSG

PSG, Newcastle... Une erreur de carrière pour Hugo Ekitike ?

Publié le 15 septembre 2022 à 23h00 par La rédaction

Arrivé cet été au PSG, Hugo Ekitike peine à trouver du temps de jeu en ce début de saison. Une situation frustrante pour le jeune attaquant qui a même envoyé un petit message qui fait réfléchir via une publication sur son compte Instagram. Alors que l’ancien Rémois a décidé de rejoindre le Paris Saint-Germain, Newcastle aurait pu être une option parfaite pour Ekitike.

Lors de son arrivée au PSG, Luis Campos souhaitait rendre l’effectif de Christophe Galtier plus française. Ça a été chose faite avec les venues de Nordi Mukiele et Hugo Ekitike. Concernant ce dernier, le conseiller sportif du PSG avait même déjà pris contact avec le joueur avant même d’arriver dans la capitale. Il lui avait déjà parlé de son projet et l’ancien du Stade de Reims a par la suite signé au Paris Saint-Germain. Mais la situation du Français est assez délicate en ce début de saison.

Mercato - PSG : Campos sur le point de craquer pour le transfert de Skriniar ? https://t.co/fdghkffjZQ pic.twitter.com/jPYUFtHpLL — le10sport (@le10sport) September 15, 2022

Seulement 66 minutes de jeu

Sous le maillot du PSG désormais, Hugo Ekitike réalise un début de saison frustrant. Bloqué par le trio offensif Mbappé-Neymar-Messi, le jeune attaquant peine à trouver du temps de jeu. L’ancien Rémois compte après 7 journées de Ligue 1, seulement 66 minutes de jeu. De quoi le frustrer ?

Ekitike envoie un drôle de message au PSG

Via son compte Instagram , Hugo Ekitike a laissé un message assez énigmatique au PSG. En effet, le joueur a posté une photo de lui avec seulement un emoji d’une personne faisant du yoga comme légende. L’ancien Rémois décide donc de prendre son mal en patience, mais espère tout de même pouvoir trouver du temps de jeu rapidement. Cela aurait pu être le cas s'il avait fait un autre choix du le mercato...

Newcastle aurait pu être une meilleure option

Ekitike était notamment pisté par Newcastle, le club anglais avait fait d'Hugo Ekitike sa priorité. Cela ne s'est pourtant pas réalisé. Une erreur pour le joueur du PSG ? Si Ekitike avait signé chez les Magpies, l’ancien attaquant du Stade de Reims aurait pu avoir beaucoup plus de temps de jeu que ce qu’il a au PSG.