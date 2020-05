Foot - PSG

PSG : Messi, Ronaldinho… Ce témoignage lourd de sens sur Neymar !

Publié le 1 mai 2020 à 23h45 par La rédaction

Ancien partenaire de Neymar au FC Barcelone, Cesc Fabregas a indiqué que Luis Suarez et Lionel Messi étaient heureux aux côtés du Brésilien.

De 2014 à 2017, la MSN a porté le FC Barcelone vers les sommets. Lionel Messi, Luis Suarez et Neymar ont inscrit 344 buts à eux trois, permettant ainsi au club blaugrana de remporter de nombreux trophées dont la Ligue des champions (en 2015). Un trio offensif qui a pris fin avec le départ de Neymar au PSG en 2017. Alors que la presse espagnole annonce depuis plusieurs semaines que le FC Barcelone pourrait de nouveau tenter de déloger Neymar lors du prochain mercato, Cesc Fabregas s’est prononcé sur le niveau du Brésilien et notamment sur sa relation avec ses deux compères en Catalogne Lionel Messi et Luis Suarez.

« Neymar est un cas particulier, il a le même niveau que Ronaldinho »