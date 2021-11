Foot - PSG

PSG - Clash : Après l'OM, Riolo tacle aussi le PSG et le Qatar !

Publié le 15 novembre 2021 à 15h10 par La rédaction

Récemment, Frank McCourt a réclamé des réformes pour empêcher des clubs comme le PSG de faire ce qu'ils veulent avec les moyens colossaux dont ils disposent. Un raisonnement que Daniel Riolo rejoint également.

« L'Amérique est considérée comme un État très capitaliste, mais dans les ligues de sport, on essaye d'avoir une concurrence équitable, alors qu'en Europe qui est considérée comme une forme de capitalisme plus social, le football c'est le far-west ! Des réformes sont nécessaires » avouait Frank McCourt. Dans son entretien pour France 24 , le président de l'OM glissait un premier tacle au PSG et au Qatar. Selon l'homme d'affaires américain, il n’est pas équitable de laisser des clubs comme le PSG faire ce qu’ils veulent sur le marché des transferts au vu des moyens colossaux dont ils disposent. Un raisonnement que Daniel Riolo rejoint totalement.

Riolo exige un retour du contrôle du mercato pour le PSG et Manchester City