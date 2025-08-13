Mercato - PSG : La signature réclamée par France 98

Ancien champion du monde 1998 et observateur attentif du football français, Robert Pirès a analysé l’effectif actuel du PSG. L'ancien membre de l'OM ou encore d'Arsenal s’est penché sur le cas de Vitinha. Si le milieu portugais a déjà prolongé jusqu’en 2029 en février dernier, Pirès insiste : il faut faire encore plus pour lui montrer l’importance qu’il a prise dans le projet de Luis Enrique.
Révélé par le PSG en 2022, Vitinha a connu des débuts contrastés à Paris avant de s’imposer comme un joueur clé au fil des mois. Dans les grands rendez-vous comme dans la gestion du jeu au quotidien, son impact est devenu évident. Lors d'un entretien accordé au média Le Carré, Robert Pirès n'a pas caché son admiration.
« Je le blinde »
« Vitinha ? Je le blinde, je le prolonge. Il sait tout faire, il rend l’équipe belle, facile, tout le monde a envie de jouer comme lui » a confié le champion du monde 1998. Pour Pirès, au-delà du talent individuel de Vitinha, c’est aussi son intelligence tactique et sa complémentarité avec d’autres milieux qui renforcent sa valeur stratégique au PSG.
Vitinha prolongé en février dernier
Selon lui, un joueur comme Joao Neves brille à ses côtés au milieu de terrain. « Il est très complémentaire avec Vitinha » a rajouté Pirès. Le PSG devrait toutefois attendre avant de proposer un nouveau contrat à Vitinha puisqu'il vient tout juste de prolonger jusqu'en juin 2029.