Mercato - PSG : La signature réclamée par France 98

Ancien champion du monde 1998 et observateur attentif du football français, Robert Pirès a analysé l’effectif actuel du PSG. L'ancien membre de l'OM ou encore d'Arsenal s’est penché sur le cas de Vitinha. Si le milieu portugais a déjà prolongé jusqu’en 2029 en février dernier, Pirès insiste : il faut faire encore plus pour lui montrer l’importance qu’il a prise dans le projet de Luis Enrique.

Révélé par le PSG en 2022, Vitinha a connu des débuts contrastés à Paris avant de s’imposer comme un joueur clé au fil des mois. Dans les grands rendez-vous comme dans la gestion du jeu au quotidien, son impact est devenu évident. Lors d'un entretien accordé au média Le Carré, Robert Pirès n'a pas caché son admiration.

« Je le blinde » « Vitinha ? Je le blinde, je le prolonge. Il sait tout faire, il rend l’équipe belle, facile, tout le monde a envie de jouer comme lui » a confié le champion du monde 1998. Pour Pirès, au-delà du talent individuel de Vitinha, c’est aussi son intelligence tactique et sa complémentarité avec d’autres milieux qui renforcent sa valeur stratégique au PSG.