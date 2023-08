Mercato - PSG : Et si Mbappe était arrivé à ce qu’il voulait…

Alexandre Higounet

Avec les arrivées en cours de finalisation d’Ousmane Dembélé et de Gonçalo Ramos, le Paris Saint-Germain entérine le transfert probable de Kylian Mbappe cet été, ne laissant quasiment aucune autre option à l’attaquant international. Mais si c’était au final ce qu’avait voulu ce dernier depuis le début ? Explication.

Depuis plusieurs semaines, un lourd bras de fer oppose la direction du Paris Saint-Germain à Kylian Mbappe, l’attaquant parisien refusant de prolonger son contrat pour partir libre en juin 2024, le club de la capitale exigeant qu’il accepte d’être transféré cet été s’il ne prolonge pas. Ces dernières heures, le PSG semble avoir pris un avantage d’être décisif avec les arrivées annoncées de Dembélé et Gonçalo Ramos, qui vont pousser Mbappe au départ, la menace brandie par Paris de ne plus le faire jouer de la saison devenant d’un coup totalement crédible. Dès lors, le transfert du joueur au Real cet été devient plus que probable.

C’est le courrier de Kylian Mbappe qui a tout déclenché…

A partir de là, une question s’impose : et si Mbappe n’avait pas obtenu au final ce qu’il cherchait véritablement, à savoir d’être vendu à Madrid cet été ? Il faut en effet se souvenir que c’est l’attaquant qui a déclenché les hostilités en envoyant dès le mois de mai un courrier officiel au club indiquant qu’il ne lèverait pas l’option unilatérale dont il disposait pour une prolongation d’un an, ce qui allait fatalement être vécu comme une provocation par Paris alors que légalement, ce courrier n’était pas une nécessité. Surtout que dans la foulée, le joueur a diffusé l’idée qu’il souhaitait rester à Paris l’an prochain, et donc quitter le club libre en juin 2024, ce qui allait sûrement provoquer une situation de conflit avec sa direction.

Et si tout cela était fait pour un départ cet été ?

Dans ces conditions, il n’est pas impossible d’imaginer que dans le clan Mbappe, on a agi de la sorte pour forcer le PSG à accepter son transfert à un prix raisonnable cet été, ce qui n’aurait jamais été possible si le joueur était resté flou quant à ses intentions pour l’avenir. En se montant déterminé à ne pas prolonger et à rester, l’attaquant parisien a forcé le PSG à pousser pour son transfert cet été, ce qui aboutira obligatoirement à ce que le club de la capitale accepte une offre raisonnable, mais un peu au rabais, du Real Madrid, ce qui facilitera la tâche du club merengue. Et au final, c’est peut-être tout simplement ce que l’attaquant tricolore visait depuis le début.