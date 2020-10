Foot - PSG

PSG - Malaise : Inter, Icardi... La sortie surréaliste de Wanda Nara !

Publié le 18 octobre 2020 à 15h15 par D.M.

Ce samedi, l’Inter n’a pas réussi à vaincre le Milan AC lors du derby milanais. Une défaite qui a poussé Wanda Nara, épouse et agent de Mauro Icardi, à glisser un tacle à l’ancienne équipe de son mari.

« Il y a eu beaucoup de malentendus, mais son désir de jouer avec le maillot de l’Inter et l’amour des tifosi est toujours là chez lui. Dans des relations il y a parfois des crises. Au final, nous nous sommes quittés sans s’être trahis. (…) l’Inter avait besoin de vendre Icardi. En tant que capitaine, il n’aurait jamais lâché le club. C’a été une stratégie pour le vendre » déclarait Wanda Nara en décembre 2019 au sujet du départ de son mari de l’Inter. Pourtant, les relations entre le clan Icardi et la direction milanaise s’étaient distendues lors de l’été 2019. Ainsi, l’attaquant argentin a pris la direction du PSG où il a été définitivement transféré en mai dernier. Et la femme et agent du joueur semble avoir gardé une certaine rancœur envers l’Inter.

Wanda Nara adresse une pique à l'Inter

Ce samedi, l’Inter défiait le Milan AC dans le cadre de la 4ème journée de Serie A. Un match qui s’est conclu par la victoire du club rossonero grâce à un doublé de Zlatan Ibrahimovic (2-1). Après la rencontre, Wanda Nara n’a pas hésité à adresser un tacle à l’Inter en postant sur les réseaux sociaux une photo d’elle avec son mari accompagnée du message : « Sans amour, il n'y a pas de derby. Félicitations à mes amis de Milan (du Milan AC ndlr) ». Une référence implicite aux nombreux buts marqués par Mauro Icardi durant les derbys milanais.