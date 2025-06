Mercato - PSG : 8 stars sont annoncées pour l’année prochaine !

Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que le mercato estival ouvrira bientôt ses portes, certains joueurs du PSG pourraient être courtisés après leur excellente saison et la victoire finale en Ligue des Champions. Mais un journaliste du Parisien assure qu’au moins huit stars de l’effectif actuel ne bougeront pas du PSG cet été malgré les sollicitations.

Dans un chat organisé avec les internautes du Parisien, Laurent Perrin a fait une annonce très claire sur le mercato estival à venir pour le PSG : « Le PSG ne va pas se faire piller. Il n'a aucune raison de vendre ses joueurs, et ses joueurs sont très heureux à Paris : le projet est clair, l'entraîneur entraînant, ils ont de gros salaires, ils jouent dans la meilleure équipe du monde qui fera partie des favoris de la Coupe du monde des clubs, des prochaines Ligue des champions. À moins d'être un club saoudien et de proposer des millions de dollars, il est impossible de recruter un titulaire du PSG », indique le journaliste.

Doué, Dembélé, Kvara… Les stars vont rester au PSG

Et il poursuit en assurant que les huit stars majeures de l’effectif du PSG seront toujours présentes à la fin du mercato estival : « L'effectif est jeune mais il va être renouvelé par petites touches lors de chaque mercato, avec le désir d'augmenter l'émulation. L'année dernière à la même époque, on pensait Barcola installé, et Doué est arrivé en août, et Kvara en janvier… Il faut s'attendre à un renouvellement régulier, avec de jeunes joueurs qui vont lentement pousser les anciens vers le banc. Mais pour déloger Pacho, Hakimi, Mendes, Neves, Vitinha, Kvara, Doué et Dembélé, il va falloir être très très fort… », assure Laurent Perrin.