PSG : Mauricio Pochettino rend un bel hommage à Moise Kean !

Publié le 20 février 2021 à 19h15 par La rédaction

Restera, restera pas ? Le feuilleton Moise Kean s'ajoute aux nombreux autres qui occupent déjà grandement les dirigeants du PSG. Pour le moment, Mauricio Pochettino préfère profiter du talent du joueur.

Depuis son arrivée au PSG, Moise Kean ne cesse de se montrer décisif. En 25 matchs toutes compétitions confondues sous son nouveau maillot, le jeune attaquant de 20 ans a marqué 14 buts, dont 10 en Ligue 1. Mais il n'y a pas que sur la scène nationale que Moise Kean brille, comme en témoigne sa récente sortie face au FC Barcelone en huitième de finale de Ligue des champions (1-4). Des plus déterminés, l'Italien a inscrit le troisième des quatre buts du PSG. Malgré tout cela, l'avenir de Moise Kean pourrait bien ne pas s'écrire au PSG. Seulement prêté par Everton, sans option d'achat, Kean pourrait repartir d'où il vient voire même s'engager pour un tout autre club, sauf si le PSG passe à l'action pour s'offrir définitivement ses services. En attendant de savoir ce que vont décider les dirigeants parisiens, Mauricio Pochettino s'est exprimé sur le niveau de jeu de Kean.

« Je suis pas surpris par ce qu’a fait Moise Kean contre Barcelone »