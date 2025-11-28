Mercato : «L’erreur considérable» qui menace le PSG ?

Au PSG, Bradley Barcola a de l’espace et du temps pour s’exprimer ces dernières semaines au vu des blessures à relever dans le secteur offensif. Et pourtant, l’ailier français n’en profite pas pour impressionner les observateurs, au contraire. Le journaliste Dominique Séverac a dressé un constat alarmant à son sujet, tout en évoquant un scénario catastrophe pour le Paris Saint-Germain.
Hormis une lésion musculaire qui l’a privé du Classique face à l’OM le 22 septembre dernier (0-1), Bradley Barcola est la seule star offensive du PSG à ne pas avoir souffert d’une blessure depuis le coup d’envoi de la saison. Et malgré son temps de jeu considérable alloué par Luis Enrique, l’international français reste sur 2 buts et 1 seule passe décisive lors des deux derniers mois de compétition.
«Il traverse une période affreuse depuis deux mois qui ne remet pas en cause ses états de service»
Peu inspiré une fois de plus face à Tottenham mercredi soir pour le compte de la 5ème journée de saison régulière de Ligue des champions, Bradley Barcola inquiète un peu Dominique Séverac qui malgré tout ne fait pas une croix sur l’idée de revoir le Barcola de la saison passée au PSG. « Barcola est arrivé à l'été 2023 et son bilan au PSG est globalement positif. Il traverse une période affreuse depuis deux mois, qui ne remet pas en cause ses états de service ni sa prolongation en cours. Il a 23 ans ! »
«Le lâcher maintenant serait une erreur considérable»
D’ailleurs, alors que la question de la prolongation de son contrat courant jusqu’en juin 2028 est toujours d’actualité au PSG, le journaliste du Parisien a affirmé à l’occasion d’une session de questions / réponses avec les internautes du quotidien de la capitale qu’un éventuel transfert de l’international français serait une grossière erreur de gestion de la part du Paris Saint-Germain. « Il va encore tellement changer. En bien, a priori. Le lâcher maintenant serait une erreur considérable. Et pourtant, il m'agace énormément en ce moment. Je pense qu'il n'encaisse pas la répétition des efforts et l'absence de repos cet été ».