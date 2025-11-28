Mercato : «L’erreur considérable» qui menace le PSG ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au PSG, Bradley Barcola a de l’espace et du temps pour s’exprimer ces dernières semaines au vu des blessures à relever dans le secteur offensif. Et pourtant, l’ailier français n’en profite pas pour impressionner les observateurs, au contraire. Le journaliste Dominique Séverac a dressé un constat alarmant à son sujet, tout en évoquant un scénario catastrophe pour le Paris Saint-Germain.

Hormis une lésion musculaire qui l’a privé du Classique face à l’OM le 22 septembre dernier (0-1), Bradley Barcola est la seule star offensive du PSG à ne pas avoir souffert d’une blessure depuis le coup d’envoi de la saison. Et malgré son temps de jeu considérable alloué par Luis Enrique, l’international français reste sur 2 buts et 1 seule passe décisive lors des deux derniers mois de compétition.

«Il traverse une période affreuse depuis deux mois qui ne remet pas en cause ses états de service» Peu inspiré une fois de plus face à Tottenham mercredi soir pour le compte de la 5ème journée de saison régulière de Ligue des champions, Bradley Barcola inquiète un peu Dominique Séverac qui malgré tout ne fait pas une croix sur l’idée de revoir le Barcola de la saison passée au PSG. « Barcola est arrivé à l'été 2023 et son bilan au PSG est globalement positif. Il traverse une période affreuse depuis deux mois, qui ne remet pas en cause ses états de service ni sa prolongation en cours. Il a 23 ans ! »