Mercato : Le PSG va boucler une opération en catastrophe !

L'opération Randal Kolo Muani est bloquée. Le prêt de l'attaquant français à la Juventus est suspendu car le PSG ne peut prêter plus de six joueurs au cours d'une même saison. Visiblement pas au courant de cette règle, le club de la capitale s'active pour rapatrier l'un de ses joueurs prêtés et acter le départ de Kolo Muani. Contactée, la formation se montre confiante.

Randal Kolo Muani à la Juventus, ce n’est pas encore fait. Ce vendredi soir, plusieurs médias annoncent que l’opération est en stand-by pour la simple et bonne raison que le PSG ne peut prêter plus de six joueurs par saison. Or, le club de la capitale a déjà cédé Cher Ndour (Besiktas), Carlos Soler (West Ham), Nordi Mukiele (Bayer Leverkusen), Xavi Simons (RB Leipzig), Renato Sanches (Benfica) et Juan Bernat (Villarreal).

La colère de la Juventus

Selon les informations de L’Equipe, ce contretemps aurait provoqué la colère de la Juventus, et notamment de son directeur sportif Cristiano Giuntoli. De son côté, le PSG s’active pour trouver une solution et boucler le départ de Kolo Muani.

Le PSG tente de trouver une solution

Le quotidien indique que le PSG a entamé des démarches avec les clubs concernés pour rapatrier l’un des joueurs prêtés. La formation pourrait aussi tenter de vendre l’un d’eux pour éviter un énorme fiasco sur le marché des transferts.