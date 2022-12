Mercato : Le PSG recale une star, des clubs rêvent de son transfert

La rédaction

Longtemps annoncé du côté du PSG, João Félix ne rejoindra finalement pas le club de la capitale comme vous l’a révélé en exclusivité le10sport.com. Toujours selon nos informations, l’attaquant portugais est entre Arsenal et Manchester United. Et l'avenir de João Félix, dont le contrat avec l’Atletico de Madrid s'achève en 2026, devrait bien se jouer en Premier League.

Entre les envies de voir ailleurs de Kylian Mbappé, ou encore l’avenir de Lionel Messi qui n’est pas encore scellé, le PSG doit penser à renforcer son attaque lors du prochain mercato. Alors que le nom de João Félix était annoncé dans les petits papiers du club de la capitale, le10sport.com a révélé en exclusivité que le Paris Saint-Germain n’est finalement pas intéressé par le Portugais. Sous contrat jusqu'en 2026 avec l’Atletico de Madrid, l’attaquant est dans le viseur de plusieurs cadors anglais.

Joao Felix entre Arsenal et Manchester United

Toujours selon nos informations, l'avenir de Joao Felix se porte entre Arsenal et Manchester United. Mais alors que les deux clubs sont à l’affût et ont un temps d’avance dans le dossier, ils ne semblent pas être les seuls à s’intéresser à l’attaquant portugais. Si l’on en croit les informations de 90min , un prêt de João Félix semblerait être la solution la plus simple pour laisser partir l’attaquant portugais. Alors que Manchester United cherche à remplacer Cristiano Ronaldo, Arsenal veut trouver le remplaçant de Gabriel Jesus, blessé, Chelsea souhaiterait aussi attirer João Félix.

Deux autres clubs anglais ont discuté avec l’agent de João Félix